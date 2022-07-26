الرئيس يدعو لوضع خطة سريعة لإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين

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أمر الرئيس "يون صوك يول" بصياغة سريعة لخارطة طريق للوفاء بتعهده بإلغاء وزارة المساواة بين الجنسين. وأصدر "يون" هذه التعليمات أمس الاثنين خلال تلقيه تقريرا من وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هيون سوك"، وفقا لما صرحت به المتحدثة الرئاسية "كانغ إين سون"، التي قالت إن "يون" أمر "كيم" بإجراء مراجعة شاملة لخدمات الوزارة والتوصل بسرعة إلى خارطة طريق لإلغائها، ولم يكن إلغاء الوزارة من بين السياسات التي تضمنها تقرير الوزيرة للرئيس.ومن ناحية أخرى، قالت الوزيرة "كيم" في تصريحات صحفية إنها فسرت كلام الرئيس على أنه دعوة لبذل جهود فورية لإلغاء الوزارة، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لتخصيص بعض الوقت للدفاع عن الوزارة وسط بعض الإجراءات المعلقة ذات الصلة داخل الوزارة، بما في ذلك اجتماع لخبراء خارجيين.