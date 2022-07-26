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السياسية

استئناف الحوار الكوري الأمريكي حول الردع الموسع في غضون شهرين

Write: 2022-07-26 10:38:58

استئناف الحوار الكوري الأمريكي حول الردع الموسع في غضون شهرين

Photo : YONHAP News

قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو تيه يونغ" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، إنه من المرجح أن تستأنف سيول وواشنطن حوارهما الاستراتيجي حول الردع الموسع خلال المستقبل القريب.
وصرح السفير "تشو" للصحفيين في مقر سفارة الكورية لدى الولايات المتحدة بأن تفعيل الحوار الثنائي، المعروف باسم "مجموعة استراتيجية الردع الموسعة والتشاور"، من المرجح أن يتم في غضون الشهرين القادمين. وأضاف "تشو" أن سيول وواشنطن تتعاونان وتستعدان لجميع الأوضاع الطارئة، وسط الاحتمال المستمر بحدوث استفزاز من قبل كوريا الشمالية التي تواصل رفض الحوار مع المجتمع الدولي.
وأكد السفير "تشو" أيضا على أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبذلان جهودا كبيرة لتحقيق الاستئناف السريع لمجموعة حوار الردع الموسع في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قائديْ البلدين. وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن أن يتم عقد هذا الحوار في غضون شهر أو شهرين، نتيجة لجهود الولايات المتحدة.
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