كوريا الشمالية تدعي أن حالات الحمى الجديدة انخفضت إلى 30

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زعمت كوريا الشمالية أن الحالات اليومية المرتبطة بالحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا، قد انخفضت إلى 30 حالة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إنه تم تأكيد إصابة حوالي 30 شخصا بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الاثنين، على الصعيد الوطني. ونقلا عن المقر الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، قالت وكالة الأنباء إن حوالي 110 مرضى قد تعافوا خلال نفس الفترة. وكانت كوريا الشمالية قد قالت أمس الاثنين إن عدد المصابين انخفض إلى أقل من 100 للمرة الأولى منذ يوم 12 مايو، عندما بدأ النظام الكوري الشمالي في إصدار هذه الأرقام اليومية.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن وقوع وفيات جديدة أو عدد الوفيات أو معدلها. وكان آخر تحديث في هذا الشأن يوم 6 يوليو، عندما قالت وكالة الأنباء المركزية إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة جديدة في اليوم السابق، مما رفع عدد الوفيات إلى 74، ووصول معدل الوفيات إلى 0,002%.وقد ارتفع عدد الحالات التراكمية في كوريا الشمالية التي تم إحصاؤها منذ أواخر أبريل إلى أكثر من أربعة ملايين و770 ألفا، وتزعم السلطات الكورية الشمالية أن جميع أولئك المصابين، باستثناء 260 شخصا، قد تعافوا تماما. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء إن إحصاءات بيونغ يانغ تفتقر إلى المصداقية لأن عدد الوفيات منخفض للغاية بالمقارنة مع عدد الحالات المعلنة.