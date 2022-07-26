السياسية الرئيس يتلقى تقارير سياسية من وزيريْ العدل والداخلية اليوم الثلاثاء

سيتلقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" تقارير سياسية من وزيريْ العدل والداخلية، اليوم الثلاثاء. وسوف يقوم وزير العدل "هان دونغ هون" ووزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين"، بإطلاع الرئيس على خطط تنفيذ المهام السياسة للحكومة.

ومن المتوقع أن تشمل إحاطة وزير العدل المناقشات بشأن منح عفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال يوم 15 أغسطس، واحتمال إنشاء مكتب للهجرة. ومن المرجح أيضا أن يطلع الوزير "هان" الرئيس على تطورات الالتماس الذي قدمته الوزارة إلى المحكمة الدستورية بشأن سلسلة من قوانين إصلاح النيابة العامة.

ومن المتوقع أن يغطي التقرير السياسي الذي سيقدمه وزير الداخلية موضوع إنشاء مكتب جديد لمراقبة هيئة الشرطة تحت إشراف الوزارة، وتزايد المعارضة داخل هيئة الشرطة لهذه الخطة.

