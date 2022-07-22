0,7% نموا للاقتصاد الكوري في الربع الثاني من العام

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نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل بلغ 0,7% في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك الخاص نتيجة لتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي. جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء حول التقديرات ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، للفترة من أبريل إلى يونيو.ويمثل النمو البالغ 0,7% ارتفاعا بمقدار عُشر نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول. وسجل معدل النمو على أساس ربع سنوي مكاسب للربع الثامن على التوالي. وكان البنك المركزي الكوري قد خفض في الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 2,7%، موضحا أنه سيكون من الممكن تحقيق هذا الهدف إذا نما الاقتصاد بمعدل 0,5% في الربعين الثالث والرابع من هذا العام.وأضاف التقرير أن الاستهلاك الخاص نما على أساس ربع سنوي أيضا بمعدل 3% في الربع الثاني، بينما انخفضت الاستثمارات في المرافق بنسبة 1%، وانخفضت الصادرات بنسبة 3,1%، لتحقق أسوأ أداء منذ الربع الثاني من عام 2020، كما انخفضت الواردات بنسبة 0,8%.