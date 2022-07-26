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الدولية

كوريا تنضم إلى الإدانة الدولية لإعدام نشطاء الديمقراطية في ميانمار

Write: 2022-07-26 10:44:04

كوريا تنضم إلى الإدانة الدولية لإعدام نشطاء الديمقراطية في ميانمار

Photo : YONHAP News

انضمت كوريا الجنوبية إلى المجتمع الدولي في إدانة السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار لإعدامها أربعة من نشطاء الديمقراطية.
وبحسب وزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء، أصدر وزراء خارجية كوريا الجنوبية وسبع دول أخرى والاتحاد الأوربي، بيانا مشتركا أمس الاثنين أدانوا فيه عملية الإعدام. وقالت الوزارة إن البيان عبر عن معارضة المجتمع الدولي الشديدة وقلقه الكبير من أعمال القيادة العسكرية في ميانمار التي تسعى إلى قمع المعارضة من خلال أسلوب الإعدام المتطرف.
وأدان البيان المشترك عمليات الإعدام التي نفذتها السلطات العسكرية هناك ووصفها بأنها "أعمال عنف تستحق الشجب وتشكل المزيد من الأمثلة على استخفاف النظام الحاكم في ميانمار بحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وحث البيان النظام الحاكم في ميانمار على إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما، والسماح بإجراء تفتيش على السجون بشكل كامل ومستقل.
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