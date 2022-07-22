واشنطن تؤكد على أن التدريبات العسكرية مع سيول تستهدف تعزيز الدفاع المشترك

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قال مسؤول كبير في الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إن التدريبات العسكرية المشتركة والتدريبات الميدانية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المقرر إجراؤها هذا الصيف، سوف تسهم في تعزيز موقفهما الدفاعي المشترك في شبه الجزيرة الكورية.وأدلى منسق السياسات الرئاسية الأمريكية لشؤون المحيطين الهندي والهادئ "كيرت كامبل" بهذه التصريحات أمس الاثنين في اجتماع مع كل من "مؤسسة التحالف الكوري الأمريكي، و"رابطة قدامى المحاربين في الحرب الكورية"، في العاصمة واشنطن، حيث أكد على أن الولايات المتحدة واشنطن تعمل على تعزيز وتقوية علاقات التحالف والمشاركة مع كوريا الجنوبية.وقال "كامبل" إنه ناقش خلال الاجتماع إقامة احتفال بإكمال جدار تذكاري، وهو أحدث إضافة إلى النصب التذكاري لقدامى المحاربين في الحرب الكورية، وأضاف أنه سيحضر الاحتفال المقرر عقده غدا الأربعاء في النصب التذكاري في واشنطن.وقد حضر الاجتماع أيضا القائد السابق للقوات الأمريكية في كوريا "فينسينت بروكس".