إصابات كورونا في كوريا تقترب من 100 ألف لأول مرة منذ 3 أشهر

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شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا إلى ما يقارب 100 ألف إصابة، لأول مرة منذ 3 أشهر.وقالت السلطات الصحية الكورية اليوم إن عدد الإصابات التي تم اكتشافها أمس بلغ 99 ألفا و327 حالة، من بينها 353 حالة لدى الوافدين من الخارج.وقد زاد عدد الإصابات التي تم اكتشافها أمس مقارنة مع أول من أمس بمقدار 63 ألفا، وبمقدار 25 ألف مقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي.وكانت تلك هي المرة الأولى منذ يوم 21 أبريل الماضي التي يتجاوز فيها عدد الإصابات مستوى 90 ألفا، كما كان الرقم المسجل بالأمس الأعلى منذ يوم 20 أبريل.وبالتوازي مع ذلك، تشهد كوريا زيادة في عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة، حيث بلغ 168 أمس، وهو أيضا الأعلى منذ يوم 2 يونيو الماضي، بينما شهد يوم أمس 17 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات التراكمي إلى 24 ألفا و907، ومعدل الوفيات 0.13%.