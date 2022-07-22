تكلفة تربية الطفل الواحد في كوريا تبلغ 721 ألف وون شهريا

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قال تقرير أصدره اليوم المعهد الكوري للصحة والمجتمع بعنوان "أوضاع الأسرة والإنجاب لعام 2021"، إن متوسط تكلفة تربية الطفل الواحد في كوريا قد بلغ في العام الماضي 721 ألف وون شهريا، أي ما يعادل خمسمائة وخمسين دولارا.جاء ذلك في مسح أجراه المعهد على 4 آلاف و55 أسرة ذات أبناء في مختلف أنحاء البلاد.وأوضح التقرير أن من من بنود الإنفاق على الأطفال: رسوم رياض الأطفال، وتكلفة التعليم العام والخاص، وتكلفة رعاية الأطفال، وغيرها من التكاليف مثل الملابس والألعاب والتكاليف الطبية، ورسوم وسائل المواصلات والاتصالات. واتضح أن تكلفة التعليم الخاص هي الأعلى مقارنة بغيرها من التكالي، حيث بلغت 260 ألف وون شهريا.وحسب خصائص الأسر، تبين أنه كلما ارتفع دخل الأسرة ومستوى تعليمها، ارتفعت تكلفة الإنفاق على تربية أبنائها، كما كانت تكاليف تربية الأبناء في الأسر المقيمة في المناطق الحضرية أعلى من التكاليف التي تنفقها الأسر المقيمة في المناطق الريفية.وأشار التقرير إلى أن تكلفة التعليم الخاص سجّل زيادة واضحة كلما ارتفع مستوى التعليم والدخل لدى الأسرة، موضحا أن ذلك يدل على احتمال أن تؤدي الفجوة الطبقية إلى فجوة تعليمية، مما يؤدي في النهاية إلى عدم المساواة الاجتماعية وعدم ضمان تكافؤ الفرص، واقترح توسيع دعم التعليم العام بشكل فعال للمساعدة على حل هذه المشكلة.