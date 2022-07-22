مجلس الوزراء يوافق على إنشاء إدارة مراقبة الشرطة في وزارة الداخلية

Photo : YONHAP News

وافق اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء "هان دوك سو" على مشروع تعديل نظام وزارة الداخلية والأمن بحيث يتضمن إنشاء إدارة جديدة في الوزارة يكون من أبرز مهامها مراقبة أعمال هيئة الشرطة.ووفقا للخطة، ستتكون الإدارة الجديدة من 12 من ضباط الشرطة والموظفين الحكوميين، بحيث يتولى ضابط شرطة برتبة كبير مشرفين منصب مدير تلك الإدارة.وأوضحت الحكومة أنها قررت إنشاء هذه الإدارة من أجل تنظيم الأعمال ذات الصلة بهيئة الشرطة ولجنة الشرطة الوطنية وغيرهما، التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن.ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بالتزامن مع الإعلان عنه رسميا يوم الثاني من شهر أغسطس القادم.وقال رئيس الوزراء إن إنشاء الإدارة الجديدة يستهدف تقديم الدعم الإداري لهيئة الشرطة، مستبعدا حدوث انتهاك لاستقلالية هيئة الشرطة.كما طلب من وزير الداخلية التواصل بشكل فعال مع هيئة الشرطة لإقناعها بالمسائل الإدارية.