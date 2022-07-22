الحكومة تحذر من عقد اجتماع شامل لمسؤولي هيئة الشرطة

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حذرت الحكومة الكورية من عقد اجتماع لكبار مسؤولي هيئة الشرطة من جميع أنحاء البلاد يوم السبت القادم، والذي يستهدف مناقشة شرعية الإجراء التأديبي الذي تم فرضه على عدد منهم بعد تنظيم اجتماع مماثل في نهاية الأسبوع الماضي احتجاجا على إنشاء إدارة لمراقبة أعمال هيئة الشرطة تابعة لوزارة الداخلية.وتقول التقارير إن عدا كبيرا من ضباط الشرطة تقدموا بطلبات للمشاركة في اجتماع السبت، مما أدى إلى اتخاذ قرار بعقد اجتماع شامل لجميع ضباط الشرطة الذين يبلغ عددهم حوالي 140 ألف.وقال "كيم صونغ جونغ" رئيس مركز شرطة "كوانغ جين" في سيول، الذي كان قد اقترح تنظيم اجتماع لرؤساء المراكز، إن الاجتماع تغير إلى اجتماع شامل استجابة لطلبات المشاركة الكثيرة من زملائه، وتوقع أن يحضر الاجتماع أكثر من ألف ضابط، وسوف يتم الكشف عن أعمال الاجتماع أمام جميع المواطنين في بث حي عبر قناة على يوتيوب.ومن جانبه، انتقد وزير الداخلية "لي سانغ مين" الرفض الجماعي من قبل هيئة الشرطة لإنشاء إدارة لمراقبة أعمال الشرطة في الوزارة، وحذر من المضي قدما في ذلك الاتجاه ووصفه بأنه خطير، خاصة دون معرفة ماهية الدور الذي سوف تقوم به الإدارة الجديدة.وبالإضافة إلى ذلك، بعثت الحكومة برسائل تحذيرية من المشاركة في التحرك الجماعي، إلى جميع مراكز الشرطة في مختلف المدن والمقاطعات.ومن ناحية أخرى، بدأ اتحاد ضباط الشرطة اليوم في تنفيذ حملة لجمع 100 ألف توقيع من أجل التقدم بعريضة تشريعية برلمانية لمنع إنشاء الإدارة الجديدة التباعة لوزارة الداخلية.