مباحثات قمة بين كوريا وإندونيسيا في سيول يوم الخميس

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سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مباحثات مع رئيس إندونيسيا "جوكو ويدودو" بعد غد الخميس في سيول، حيث يجري بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والأمن، وكذلك موضوع المساهمة المالية في مشروع تطوير الطائرات الكورية المقاتلة من طراز "كي إف - 21".وقال "كيم صونغ هان" مستشار الرئيس للأمن الوطني إن الرئيس الإندونيسي سيصل إلى كوريا غدا الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، سيعقد خلالها مباحثات قمة مع الرئيس يوم الخميس.وأشار "كيم" إلى أن إندونسيا تمثل 41% من إجمالي عدد سكان دول جنوب شرق آسيا، و34 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك المنطقة، وقال إن كوريا أبرمت معها علاقات مشاركة استراتيجية خاصة، لتصبح الوحيدة في هذا الصدد من بين جميع دول جنوب شرق آسيا.كما أشار أيضا إلى أن جاكرتا تشارك في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتقوم بدور مهم في استقرار سلاسل إمدادات المعادن الرئيسية.وأضاف "كيم" أنه سيتم خلال مباحثات القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والبنية التحتية والأمن الاقتصادي وغيرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية المهمة، بما في ذلك التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتعاون بين دول جنوب شرق آسيا، متوقعا أن تكون زيارة الرئيس الإندونيسي بمثابة نقطة انطلاق لدبلوماسية حكومة الرئيس "يون" تجاه منطقة جنوب شرق آسيا.ومن ناحية أخرى، قال مسؤول آخر في المكتب الرئاسي الكوري إن القمة ستناقش مسألة عدم دفع الجانب الإندونيسي مساهماته المالية في مشروع تطوير الطائرات المقاتلة من طراز "كي إف - 21". وأشار في هذا السياق إلى أن تعديل العقد ذي الصلة من أجل دفع 30% من المساهمة الإندونيسية دفعا عينيا، قد بدأ تنفيذه منذ نهاية العام الماضي إلا أن الحكومة الكورية الجديدة انطلقت، والعملية لم تنتهِ بعد، وهو ما أسفر عن ظهور بعض العراقيل.لكنه شدد في الوقت نفسه على قوة إرادة البلدين للتعاون، وقال إنه يوجد 38 خبيرا إندونيسيا يعملون حاليا في صناعات الفضاء الكورية، وتوقع أن يتم حل مسألة عدم دفع المساهمة قريبا.الجدير بالذكر أن إندونيسيا كانت قد قررت المشاركة المالية في مشروع تطوير الطائرات المقاتلة الكورية من خلال دفع تريليون و700 مليار وون، أي ما يعادل حوالي مليار و300 مليون دولار، بنسبة 20% من تكاليف التطوير، مقابل الحصول على البيانات التكنولوجية ذات الصلة وغيرها من الفوائد، إلا أنها ظلت تؤجل دفع تلك المساهمات منذ عام 2017، حيث دفعت فقط حوالي 800 مليار وون حتى الآن.