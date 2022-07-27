وزير الصناعة يلقي باللوم على سياسات الحكومة السابقة في ارتفاع أسعار الكهرباء

Photo : YONHAP News

قال وزير الصناعة "لي تشانغ يانغ" إن سياسة التخلص التدريجي من المفاعلات النووية لتوليد الطاقة التي نفذتها الحكومة السابقة برئاسة "مون جيه إين"، هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الكهرباء حاليا.وشارك الوزير "لي" هذا التقييم خلال جلسة استجواب برلمانية أمس الثلاثاء عندما سأله "هان مو كيونغ" النائب عن حزب "قوة الشعب" الحاكم عما إذا كان يوافق على أن سبب رفع سعر الكهرباء يمكن أن يُعزى إلى سياسة الطاقة التي نفذتها الحكومة السابقة، حيث أشار الوزير إلى انخفاض نسبة مصادر الطاقة منخفضة التكلفة، مثل محطات الطاقة النووية، في محفظة الطاقة الكورية، إلى جانب ارتفاع نسبة الاعتماد على المصادر عالية السعر مثل الغاز الطبيعي المسال.وقال إن الطاقة المتجددة ساهمت أيضا في زيادة رسوم الكهرباء، حيث تراجعت نسبة الاعتماد على الطاقة النووية بـ3% في ظل حكومة الرئيس السابق "مون"، بينما قفزت نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال والطاقة الجديدة والمتجددة بمقدار 5% خلال فترة الخمس سنوات الماضية. وأوضح "لي" أن زيادة الاعتماد على المصادر باهظة الثمن ساعد على جعل كوريا أكثر تأثرا بالارتفاع الأخير في أسعار الطاقة الدولية.