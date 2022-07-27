السلطات الصحية الكورية تدعو الجمهور لممارسة التباعد الاجتماعي طوعا

Photo : YONHAP News

دعت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمهور والشركات إلى الانخراط في التباعد الاجتماعي الطوعي. وقالت "بيك كيونغ ران" رئيسة الوكالة إن كوريا تدخل الجولة الأولى من متحورات فيروس كورونا دون وضع أي قيود موحدة.وقدمت رئيسة الوكالة هذا الطلب في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، حيث أكدت على دور الجمهور والشركات في التغلب على الجولة الأخيرة من الإصابات.وقالت "بيك" إن القيود المفروضة بشكل عشوائي ليست فعالة للغاية في كبح موجة العدوى الجديدة، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن تقوم حكومة الرئيس "يون صوك يول" بإحياء سياسات التباعد الاجتماعي التي كانت تنفذها الحكومة السابقة، وذلك في مواجهة الزيادة المفاجئة في عدد حالات الإصابات الجديدة.ومع ذلك، قالت "بيك" إنه توجد حاجة للتباعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن السؤال هو ما إذا كان التباعد سيتم بواسطة الجمهور أو بواسطة الحكومة. واستشهدت "بيك" بالعديد من الإجراءات التي اتخذتها الشركات المحلية لاحتواء العدوى في أماكن العمل، مثل تقليل عدد رحلات العمل والوجبات الجماعية، والاعتماد أكثر على مؤتمرات الفيديو والعمل عن بُعد، وشددت على أن الأزمة الأخيرة سيتم التغلب عليها بمثل هذه الجهود، بحيث تستمر عملية التعافي من الوباء.