الرئيس يون يعرب عن الأمل في أن يقوم مكتب الرقابة الجديد بتحسين أداء الشرطة

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن أمله في أن يساعد مكتب مراقبة الشرطة الجديد الذي تم إنشاؤه ضمن وزارة الداخلية، على تحسين أنظمة إدارة الشرطة، بما في ذلك سياسات شؤون الموظفين.وصرح يون بذلك خلال تلقيه تقريرا سياسيا أمس الثلاثاء من وزير الداخلية والسلامة "لي سانغ مين"، وفقا للمتحدثة باسم الرئاسة "كانغ إين سون". وقالت المتحدثة إن الرئيس أعرب أيضا عن أمله في أن تسير الاتصالات بين الوزير وقيادة هيئة الشرطة بسلاسة.وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار مجلس الوزراء مرسوما تنفيذيا بشأن إنشاء الإدارة الجديدة ضمن وزارة الداخلية، التي كان يتولى مهامها سابقا مكتب مساعد الرئيس للشؤون المدنية، والذي تم إلغاؤه.كما شدد الرئيس خلال لقائه مع الوزير على ضرورة ضمان إجراء الترقيات والتعيينات الوظيفية لضباط الشرطة بطريقة عادلة، ولا سيما العدد الصغير نسبيا من ضباط الشرطة الذين يصبحون ضباطا كبارا في صفوف النخبة في قيادات الشرطة.كما طلب الرئيس من الوزير الانتقال بسرعة إلى "حكومة المنصة الرقمية"، التي تتضمن استخدام البيانات الضخمة والتكنولوجيا الرقمية، والتي كانت أحد تعهدات حملته الانتخابية الرئاسية، حتى تتمكن الحكومة من تزويد الجمهور بخدمات إدارية أفضل.