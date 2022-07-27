التضخم المتوقع في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى له عند 4,7%

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سجلت نسبة التضخم التي يتوقعها المستهلكون في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر يوليو الجاري، حيث تواجه كوريا مخاطر التضخم المصحوب بركود بشكل متزايد. جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، حيث بلغ التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار في الأشهر الـ12 القادمة، 4,7% هذا الشهر، بزيادة قدرها 0,8% مقارنة بشهر يونيو.ويعد ذلك أعلى مستوى منذ أن بدأ تجميع البيانات المقارنة في عام 2008. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تجاوز مستوى 4% سوى مرات معدودة في السابق، كما أن وتيرة النمو على أساس شهري، التي بلغت 0,8%، كانت أيضا الأكبر على الإطلاق، بعد الزيادة التي بلغت 0,6% في يونيو.وأوضح "هوانغ هي جين" أحد كبار المسؤولين في البنك المركزي الكوري أن سبب هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 6% الشهر الماضي، ومن ثم فإن المستهلكين لا يتوقعون انخفاض الأسعار بشكل كبير خلال النصف الثاني من هذا العام.