صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري

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قرر صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2,3%.جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق حول النظرة المستقبلية لاقتصادات 30 دولة رئيسية، أمس الثلاثاء، حيث خفض توقعاته للاقتصاد الكوري الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا، بمقدار 0,2% مقارنة بالتوقعات السابقة قبل ثلاثة أشهر. ويبدو أن هذا التعديل يعكس الآثار المحتملة لتباطؤ الاقتصاد العالمي المتأثر بالتضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وغزو روسيا لأوكرانيا، وعودة انتشار فيروس كورونا، من بين عوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على التصدير.كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3,2%، بانخفاض قدره 0,4% مقارنة بتوقعاته في أبريل. وخفض أيضا توقعاته للنمو في العديد من البلدان المتقدمة الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي توقع أن ينمو اقتصادها بمعدل 2,3% هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3,7%.أما بالنسبة للنمو في العام القادم، فقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لكوريا الجنوبية بمقدار 0,8% إلى 2,1%، بينما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0,7% إلى 2,9%.