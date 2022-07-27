كوريا تحتل المركز الثالث في بطولة شرق آسيا لكرة القدم للسيدات

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احتل المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم للسيدات المركز الثالث في بطولة شرق آسيا لكرة القدم التي ضمت أربع دول، بعد فوزه على تايوان بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.وخلال مباراة بطولة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم التي أقيمت على ملعب "كاشيما" لكرة القدم في محافظة "إيباراكي" في اليابان، سجلت اللاعبات "كانغ تشي ريم" و"لي مين إيه" و"كو مين جونغ" أهداف المنتخب الكوري الأربعة بدءا من الدقيقة 35.وبهذا الفوز، أنهت كوريا الجنوبية البطولة بأربع نقاط بينما لم تحرز تايوان أي نقاط بسبب هزيمتها في جميع مبارياتها الثلاث.من جانبها، دافعت اليابان عن لقبها بعد تعادل سلبي مع الصين أمس الثلاثاء، مما جعلها تتقدم بسبع نقاط، بينما جاءت الصين في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.وكان المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كولن بيل" يسعى للفوز بأول لقب في تلك البطولة منذ 17 عاما بعد فوزه بالحدث الافتتاحي في عام 2005.