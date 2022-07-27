إلغاء الاجتماع العام لضباط الشرطة

Photo : YONHAP News

تم إلغاء الاجتماع العام الذي كان من المقرر أن يُعقد يوم السبت بمشاركة ضباط الشرطة من جميع أنحاء البلاد، الذين يبلغ عددهم حوالي 140 ألف ضابط، احتجاجا على إنشاء إدارة جديدة تابعة لوزارة الداخلية من أجل مراقبة أعمال الشرطة.ونشر "كيم صونغ جونغ" رئيس مركز شرطة "كوانغ جين" في سيول، الذي سعى لتنظيم ذلك الاجتماع، إعلانا على الشبكة الداخلية لقوات الشرطة اليوم الأربعاء أبلغ فيه زملاءه بـ"الانسحاب الطوعي" من الاجتماع. وقال "كيم" إن إقرار مجلس الوزراء لمرسوم إنشاء الإدارة الجديدة في اليوم السابق لم يترك لهم أي فرصة لحل هذه المسألة.وأضاف أنه على الرغم من أن الاجتماع قد يكون متنفسا لغضبهم، إلا أنه كان من الممكن أن يزيد من مخاوف الجمهور ويفرض عبئا على عامة الناس، مما قد يؤدي في النهاية إلى تحويل قوة الشرطة بأكملها إلى موضوع للنقد الاجتماعي.واتهم "كيم" الحكومة بالسعي للانتقام من مساعي الحكومة السابقة لتسليم حقوق النيابة العامة في إجراء التحقيقات إلى الشرطة، وقال إنه يعتقد أن البرلمان سوف يصحح هذه الخطوة من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.