الرئيس الأمريكي يصدر إعلانا في يوم قدامى المحاربين في الحرب الكورية

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إن التحالف مع كوريا الجنوبية قد أصبح أقوى من أي وقت مضى، ووصفه بأنه "أساس النمو الديمقراطي والاقتصادي لكوريا الجنوبية".وقدم بايدن هذا التقييم في إعلان أصدره بمناسبة اليوم الوطني للمحاربين القدامى في الحرب الكورية، قبل يوم واحد من حلول الذكرى الـ69 على توقيع اتفاقية الهدنة التي توقفت بموجبها الحرب الكورية.وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن السلام والعلاقات بين شعبي البلدين استمرت على مدى السبعين عاما الماضية، مما مهد الطريق للديمقراطية "المزدهرة" في كوريا الجنوبية والنمو الاقتصادي "المذهل". وأضاف أن كوريا الجنوبية حليف قوي ومركز عالمي للابتكار، وديمقراطية نابضة بالحياة تتطور وتتوسع من خلال دورها في المنطقة وعلى مستوى العالم.وتكريما لحوالي ثمانية ملايين جندي أمريكي دافعوا عن كوريا الجنوبية خلال الحرب، حث بايدن الجمهور الأمريكي على تذكر المحاربين القدامى في الحرب الكورية باستمرار. ويذكر أن رؤساء الولايات المتحدة يقومون تقليديا بإصدار إعلان سنوي قبل حلول ذكرى الهدنة.وفي إعلانه الأخير، أكد بايدن على أن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات كانت ردا على دعوة للدفاع عن الحرية من خلال الانضمام إلى كوريا الجنوبية في حربها ضد كوريا الشمالية والصين.