بايدن يرحب بخطة إس كي لاستثمار 22 مليار دولار في الولايات المتحدة

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أعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن ترحيبه بخطة مجموعة "إس كي" الكورية لاستثمار 22 مليار دولار إضافية في بلاده.ووفقا للبيت الأبيض، أعلن "تشيه تيه وان" رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي"، الذي يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة، عن تلك الخطة أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع "بايدن" في البيت الأبيض.وبموجب الخطة، التي أعلنتها في وقت سابق أيضا الشركة التي تتخذ من سيول مقراً لها، ستستثمر المجموعة الكورية مبلغ 22 مليار دولار في الولايات المتحدة في مجالات مثل أشباه الموصلات وبطاريات السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية، مما سيرفع من إجمالي استثمارات الشركة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار، حيث كانت قد تعهدت باستثمار 7 مليارات دولار في بطاريات السيارات الكهربائية.ومن جانبه قدم "بايدن"، المصاب بفيروس كورونا حاليا، اعتذارا إلى "تشيه" لعدم قدرته على الاجتماع معه مباشرة، ووصف خطة مجموعة "إس كي" بأنها "تاريخية" و"رائدة"، وقال إن الخطة التي تقدمها ثاني أكبر مجموعة أعمال في كوريا الجنوبية تقدم دليلاً على فوز كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحلفائها في سباق التكنولوجيا لهذا القرن، وأكد على أنه من خلال توحيد مهاراتهم وابتكاراتهم، ستقوم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتصنيع التقنيات التي تخلق التغييرات الجذرية اللازمة لكلا البلدين.