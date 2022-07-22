إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 100 ألف لأول مرة منذ 98 يوما

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 100 ألف.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إنه تم الإبلاغ عن 100 ألف و285 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 532 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 19 مليونا و446 ألفا و946.وقفزت الحصيلة اليومية بحوالي ألف حالة عن اليوم الأسبق، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 98 يوما، عندما تم الإبلاغ عن 111 ألفا و291 حالة يوم العشرين من شهر أبريل الماضي.وسجلت حالات الإصابة لدى الوافدين من الخارج أعلى مستوياتها أيضا منذ أن تم الإبلاغ عن أول إصابة بالفيروس في شهر يناير من عام 2020.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة 177 شخصا، بعد أن زاد بمقدار 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.وزاد عدد الوفيات بمقدار 25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24 ألفا و932 حالة وفاة حتى الآن.