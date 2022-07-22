النمو الاقتصادي الكوري الشمالي يسجل سالب 0.1% في العام الماضي

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انزلق الاقتصاد الكوري الشمالي إلى الركود في عامي 2020 و2021، حيث سجل معدل نمو سلبيا للعام الثاني على التوالي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية 31.4 تريليون وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بالعام الأسبق، ليعود إلى مستوى عام 2003.وسجل حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية في العام الماضي انخفاضا بنسبة 4.5% مقارنة بالعام الأسبق.بهذا يكون معدل النمو الاقتصادي الكوري الشمالي قد سجل انخفاضا للعام الثاني على التوالي.وأرجع التقرير السبب في تراجع النمو الاقتصادي لكوريا الشمالية إلى إغلاقها للحدود لمنع انتشار فيروس كورونا، وقال إنه من غير الواضح إلى متى سيستمر هذا الوضع.وأضاف التقرير أن إجمالي الدخل القومي لكوريا الشمالية بلغ 36.3 تريليون وون في العام الماضي، أي 1.7% من إجمالي الدخل القومي لكوريا الجنوبية، بينما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي في كوريا الشمالية مليونا و423 ألف وون، أي 3.5% من دخل الفرد في كوريا الجنوبية.وبلغ حجم التجارة الخارجية لكوريا الشمالية 710 آلاف دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 17.3% مقارنة بالعام الأسبق.