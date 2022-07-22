التجارة الكورية تسجل أعلى مستوياتها في العام الماضي

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سجل عدد الشركات الكورية العاملة في التجارة، وكذلك قيمة التجارة الكورية، أعلى مستوياتها في العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بلغت قيمة التجارة الكورية في العام الماضي تريليونا و226.8 مليار دولار، بزيادة نسبتها 28.1% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ عدد الشركات الكورية التي مارست أنشطة تجارية في العام الماضي 253 ألفا و58 شركة، بزيادة نسبتها 4.1% مقارنة بالعام الأسبق.ومن بين هذه الشركات، كانت هناك 95 ألفا و640 شركة تعمل في التصدير، و212 ألفا و302 شركة تعمل في الاستيراد.وبلغ عدد الشركات التي مارست أنشطة تجارية لأول مرة في العام الماضي 67 ألفا و236 شركة، بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ عدد الشركات التي حققت نموا في حجم صادراتها في العام الماضي وللعام الثالث على التوالي 4 آلاف و111 شركة، بانخفاض نسبته 21.7% مقارنة بالعام الأسبق.