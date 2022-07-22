صادرات الشركات الكورية الصغيرة تسجل أعلى مستوى في النصف الأول من العام

طبقا لتقرير صادر عن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بلغ حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من هذا العام 60.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8.8%، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس نصف سنوي.وأشار التقرير إلى أن 9 منتجات من بين 10 منتجات تصديرية رئيسية، باستثناء مستحضرات التجميل، قد شهدت زيادة في حجم صادراتها.وأضاف التقرير أن حجم صادرات 6 منتجات منها، بما في ذلك أشباه الموصلات ومعداتها والمنتجات البلاستيكية والأدوية والألواح الحديدية، قد سجل أعلى مستوياته على الإطلاق على أساس نصف سنوي.وشهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية زيادة في حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة وتايوان، فيما انخفض حجم صادراتها لأوكرانيا وروسيا بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.