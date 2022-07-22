الرئيس يون يعتزم تنمية صناعة الصحة الحيوية لتكون صناعة استراتيجية رئيسية

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن لدي حكومته خطة لتنمية صناعة الصحة الحيوية لتكون صناعة استراتيجية رئيسية لكوريا، معربا عن عزمه تقديم دعم مالي لتلك الصناعة وتخفيف القيود ذات الصلة.وجاء تصريح الرئيس "يون" في اجتماع الطوارئ الاقتصادية الرابع لبحث سبل تعزيز معيشة الشعب، الذي عقد اليوم الأربعاء في مستشفى "بون دانغ" التابع لجامعة سيول الوطنية، حيث أضاف أن صناعة الصحة الحيوية ترتبط ارتباطا مباشرا ليس فقط بحماية الصحة العامة، بل وأيضا بتحقيق النمو الاقتصادي الكوري من خلال خلق وظائف جديدة عالية الأجور.وقال الرئيس "يون" إن حكومته سوف تقدم دعما ماليا للشركات الكورية لكي تتمكن من تركيز جميع طاقتها على تطوير أدوية ولقاحات جديدة، مشددا على ضرورة تخفيف القيود غير المعقولة المفروضة على صناعة الصحة الحيوية.