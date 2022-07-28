الرئيس يون يطلق اللجنة الرئاسية للوحدة الوطنية

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حضر الرئيس "يون صوك يول" أمس الأربعاء حفل إطلاق اللجنة الرئاسية للوحدة الوطنية، وهي اللجنة الأولى من نوعها التي يتم إطلاقها منذ تولي الرئيس منصبه في مايو.وتتكون اللجنة الجديدة من 24 عضوا، برئاسة زعيم الحزب الديمقراطي السابق "كيم هان غيل". وتضم نوابا برلمانيين سابقين وأساتذة جامعيين وفنانين ومشاهير.وقد قدم المكتب الرئاسي أعضاء اللجنة بوصفهم شخصيات رمزية للوحدة الوطنية تتمتع بالخبرة في القضايا الخلافية.وأوضح المكتب الرئاسي أن تشكيل اللجنة التابعة للرئيس مباشرة يعكس إيمان الحكومة بأن الوحدة الوطنية هي أهم قيمة في إدارة شؤون الدولة، كما يبين التزام الرئيس القوي بالسلامة الاجتماعية.وتتألف اللجنة من أربعة أقسام، وهي: التخطيط، والسياسة والقضايا الإقليمية، والاقتصاد والطبقات، والمجتمع والثقافة.وسيتم تكليف اللجنة في النصف الثاني من العام بالمهام العاجلة التي يمكن أن تؤدي إلى آثار متتابعة، بهدف وضع خطط مجدية ومحددة لحل النزاعات.