الحزب الحاكم يطلب من النيابة التحقيق في قضايا إعادة هاربين للشمال

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قال حزب قوة الشعب الحاكم إنه سيقدم شكوى إلى النيابة العامة للنظر في إعادة الحكومة السابقة لكوريين شماليين في قضيتين إضافيتين.وقد حدثت القضية الأولى قبل الانتخابات الرئاسية في مارس من هذا العام، عندما تم احتجاز قارب كوري شمالي يحمل ستة جنود في المياه الكورية الجنوبية بالقرب من الحدود البحرية الغربية.ووفقا للنائب البرلماني من حزب قوة الشعب "شين اون شيك"، نائب رئيس فريق العمل في الحزب المعني بحوادث الأمن القومي التي تورطت فيها حكومة "مون جيه إين" السابقة، فإن الحكومة آنذاك أعادت القارب إلى كوريا الشمالية حتى قبل وصول فريق تحقيق من قيادة الأمم المتحدة ثم أغلقت التحقيق.وتتعلق القضية الثانية بزورق صيد كوري شمالي صغير تم العثور عليه في ميناء "سام تشوك" على الساحل الشرقي في يونيو 2019، حيث يزعم النائب الآخر من الحزب الحاكم "صو بوم سو" أن حكومة "مون" حاولت التستر على الحادث.وقد قرر اثنان من الكوريين الشماليين على متن القارب البقاء في كوريا الجنوبية، بينما أعيد الاثنان الآخران إلى كوريا الشمالية بناء على طلبهما.