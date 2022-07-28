رئيس الوزراء يعتزم طلب العفو عن رؤساء سام سونغ ولوتيه من الرئيس يون

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قال رئيس الوزراء "هان دوك سو" إنه سيطلب من الرئيس "يون صوك يول" منح العفو لقادة المجموعات التجارية الكبرى.وجاء ذلك ردا على سؤال خلال جلسة استجواب برلمانية أمس الأربعاء، حيث سُئل رئيس الوزراء عما إذا كان لديه النية لاقتراح العفو عن نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه" "شين دونغ بين".ويدرس المكتب الرئاسي مسألة منح العفو لـ"لي" و"شين" في عيد الاستقلال الموافق 15 أغسطس. وفي حالة منح العفو، سيكون أول عفو رئاسي يصدره "يون" منذ توليه منصبه في مايو.وقال "يون" للصحفيين وهو في طريقه إلى المكتب الرئاسي في الأسبوع الماضي إن عدم التعليق على قرارات العفو مبدأ راسخ منذ فترة طويلة.وفي الشهر الماضي، طلب رئيس اتحاد الشركات الكورية "سون كيونغ شيك" من نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية "تشو كيونغ هو" النظر في منح العفو لكبار صانعي القرار في الشركتين.كما قدم المجلس الكوري للزعماء الدينيين، وهو اجتماع لزعماء المجموعات الدينية السبع الرئيسية في البلاد، التماسا بنفس الطلب إلى الرئيس يوم الثلاثاء.وقد حُكم على كل من "لي" و"شين" بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بعد إدانة كل منهما في محاكمات فساد شملت الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه".وقد أطلق سراح "لي" في إفراج مشروط.