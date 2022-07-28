الرئيس يون يعقد قمة ثنائية مع الرئيس الإندونيسي اليوم الخميس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" محادثات قمة اليوم الخميس في المكتب الرئاسي في سيول.وسوف تكون تلك هي أول قمة رسمية للرئيس "يون" مع رئيس دولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".وخلال القمة، يخطط "يون" لمناقشة التعاون بين البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع والبنية التحتية والأمن الاقتصادي.وقال مستشار الأمن القومي الكوري "كيم سونغ هان" في وقت سابق إن "يون" سيجري أيضًا مشاورات معمقة حول استراتيجية سيول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فضلا عن التعاون مع آسيان. وقد تشمل القمة أيضا مناقشات حول تأخر إندونيسيا في تسديد نصيبها من تكلفة برنامج مشترك لتطوير طائرة مقاتلة.وسيحضر الرئيسان مأدبة رسمية مساء الخميس، والتي سينضم إليها أيضا قادة الأعمال الكوريين الجنوبيين.