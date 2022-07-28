إنشاء نصب تذكاري للحرب الكورية في واشنطن

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أقيم أمس الخميس حفل بمناسبة الانتهاء من إنشاء نصب تذكاري جديد للحرب الكورية في واشنطن، لعرض أسماء أكثر من 43 ألفا و800 جندي كوري جنوبي وأمريكي لقوا حتفهم في الحرب.وحضر الاحتفال حوالي ألفي شخص، من بينهم قدامى المحاربين وأفراد أسرهم، حيث احتلفوا بإكمال بناء جدار لذكرى لقدامى المحاربين في كوريا.كما حضر الحفل الذي صادف الذكرى 69 على توقيع اتفاقية الهدنة، كل من وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" ومستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان".ويحتوي الجدار على أسماء 36 ألفا و634 جنديا أمريكيا و7174 فردا من قوات التعزيز الكورية للجيش الأمريكي، والتي يُطلق عليها اسم "كاتوسا".وفي رسالة تذكارية قرأها وزير شؤون المحاربين القدامى "بارك مين شيك"، قال الرئيس "يون صوك يول" إن ذلك الجدار بُني ليعكس صلابة التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واصفا قدامى المحاربين بحراس الحرية والأبطال الحقيقيين الذين حموا كوريا.وقد تحملت كوريا الجنوبية 26.6 مليار وون من تكلفة المشروع البالغة 27.4 مليار وون، وهو أول نصب تذكاري في الولايات المتحدة يحمل أسماء أفراد قوات "كاتوسا".