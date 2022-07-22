وزير المالية يقلل من تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية على السوق الكورية

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قال وزير المالية "تشو كيونغ هو" اليوم الخميس إن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير محدود على السوق المالية الكورية.وقدم الوزير ذلك التقييم في اجتماع مع محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" ورؤساء هيئات التنظيم المالي في البلاد.وجاءت تصريحات الوزير "تشو" بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.75% للشهر الثاني على التوالي أمس الأربعاء. وبذلك أصبح النطاق الجديد المستهدف هو 2.25% إلى 2.5%، أي أعلى من سعر الفائدة في كوريا الجنوبية البالغ 2.25%.وأشار "تشو" إلى أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوافق مع توقعات السوق بوجه عام، وبما أن الأسواق المالية العالمية استجابت لرفع سعر الفائدة الأمريكي بسلاسة في فترة التداول الليلية، فمن المتوقع أن يكون للقرار تأثير محدود على السوق الكورية.كما نفى الوزير المخاوف من أن انعكاس اتجاه أسعار الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج. وقال إنه في الحالات الثلاث السابقة لانعكاس سعر الفائدة، ظل الأجانب مشترين صافين للأسهم الكورية، وشدد على أن الأسس الاقتصادية الكورية والاستجابات المناسبة للقضايا الاقتصادية العالمية، لها تأثير أكبر على حركة رأس المال.