كوريا الشمالية تدعي تسجيل أقل من 11 حالة جديدة بالحمى

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ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفضت إلى مستوى 10 فقط.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه تم تأكيد إصابة ما يقرب من 11 شخصا فقط بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 18 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.وادعت كوريا الشمالية يوم الاثنين أن العدد انخفض إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى في اليوم الأسبق، كما ادعت منذ يوم الثلاثاء أن الرقم انخفض إلى نطاق عشر حالات.ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته يوم 6 يوليو من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.وقد أصدرت كوريا الشمالية أول حصيلة رسمية لحالات الحمى يوم 12 مايو، ووصلت الحصيلة اليومية إلى ذروتها عند ما يقرب من 393 ألف حالة يوم 15 مايو، لكن الأرقام ظلت تتراجع باضطراد منذ ذلك الحين.ويقول بعض الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المبلغ عنها.