تراجع معنويات الشركات الكورية للشهر الثاني في يوليو

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ساءت معنويات الشركات الكورية في شهر يوليو بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار والتباطؤ الاقتصادي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات وصل إلى 80 نقطة في شهر يوليو، بانخفاض قدره نقطتان عن الشهر السابق، وهي أقل قراءة للمؤشر منذ فبراير من العام الماضي، عندما سجل 76 نقطة.وتعني القراءة الأقل من 100 نقطة أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وبذلك انخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي بعد أن ظل عند 86 نقطة في أبريل ومايو. وأرجع البنك المركزي السبب في هذا الانخفاض إلى المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المصنعة بمقدار ثلاث نقاط على أساس شهري لتصل إلى 80 نقطة في يوليو. كما انخفضت قيمة المؤشر للشركات غير المصنعة، التي تشمل المطاعم ومتاجر الجملة ومتاجر التجزئة، بمقدار نقطتين إلى 80 نقطة.ومن ناحية أخرى، انخفضت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر أغسطس بمقدار ثلاث نقاط على أساس شهري، لتصل إلى 79 نقطة.