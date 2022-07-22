كيم جونغ اون يهدد بتدمير حكومة وقوات كوريا الجنوبية

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وجّه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" انتقادات لاذعة لسياسات حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك "إمكانية توجيه ضربات استباقية"، وقال إن مثل تلك المحاولات الخطيرة ستُواجه برد قوى يدمر الحكومة والقوات الكورية الجنوبية بشكل شامل.جاء ذلك في كلمة ألقاها "كيم" في أثناء حضوره مراسم "عيد النصر" الـ69 التي أقيمت أمس، حيث ظهر علنا لأول مرة منذ 19 يوما، وقال إن محاولات سيول الخطيرة ستواجه برد فوري قوي، محذرا من أن حكومة الرئيس الكوري الجنوبي يون وقواته ستتعرض لدمار شامل.وأضاف قائلا: "إنهم إذا كانوا يعتقدون أنه من الممكن مواجهتنا عسكريا وتدمير جزء من قواتنا العسكرية بشكل استباقي، فإن هذه أفكار خاطئة تماما". كما أكد على أن قواته على أهبة الاستعداد دائما للتصدي لأي أزمة، وأن قوة الردع النووي لدى بيونغ يانغ على أتمّ الاستعداد للاستخدام بشكل دقيق وسريع.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها "كيم" عن حكومة الرئيس "يون صوك يول" منذ انطلاقها في شهر مايو الماضي.وبالإضافة إلى ذلك، حذر كيم أيضا من استعداد بلاده الكامل لأي نوع من المواجهات العسكرية مع الولايات المتحدة، وأضاف أن الولايات المتحدة ستتعرض للمزيد من الأزمات وعدم الاستقرار إذا استمرت في تشويه صورة كوريا الشمالية وانتهاك أمنها ومصالحها الأساسية.