انخفاض إصابات كورونا في كوريا إلى مستوى 80 ألفا

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انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 80 ألفا أمس، ليقل بحوالي 12 ألفا مقارنة مع أول من أمس.وصرح مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم بأن عدد الإصابات الجديدة قد بلغ 88 ألفا و384 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.ورغم أن عدد الإصابات تراجع إلى ما دون 100 ألف، بانخفاض 12 ألفا مقارنة مع أول من أمس، إلا أنه يعتبر الأعلى حسب معيار أيام الأربعاء منذ يوم 21 أبريل، عندما بلغ 90 ألفا و846.ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 425 حالة بين الوافدين من الخارج.وبلغ عدد الإصابات التراكمي 19 مليونا و535 ألفا و242 حالة.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بـ19 بالمقارنة مع أول من أمس، ليبلغ 196، وهو الأعلى منذ 61 يوما، أي منذ يوم 28 مايو.