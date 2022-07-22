تنظيم عرض للتيكوندو في الأردن

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نظمت السفارة الكورية لدى المملكة الأردنية الهاشمية استعراضا للتيكوندو أول من أمس احتفالا بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقد أقيم الاستعراض في القصر الثقافي الذي يعد من أكبر أماكن الفعاليات الداخلية في الأردن، حيث قدمت فرقة "كي - تايغرز" المتخصصة في عروض الرياضة الكورية، عرضا مصمما لموسيقى الكي بوب، بينما أظهرت الفرقة الاستعراضية التابعة لاتحاد التيكوندو الأردني مختلف المهارات الممتازة ذات الصلة وتلقت تشجيعات وهتافات حارة من حوالي ألف و500 زائر، بمن في ذلك عشاق الموجة الكورية "هالليو"، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الرئيسية في الأردن، وأعضاء الجالية الكورية هناك.وقالت السفارة الكورية في عَمّان إن الأدرن دولة قوية في التيكوندو، حيث يوجد فيها حوالي 160 مركزا للتدريب على هذه الرياضة، وحوالي 30 ألفا من الحاصلين على الشريط الأسود، وحوالي مليون على الأقل قد جربوا ممارسة التيكوندو.وقال السفير الكوري "لي جيه وان" إن البلدين ظلا يطوران علاقات التعاون في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1962، معربا عن أمنياته بمواصلة تنمية هذه العلاقات الوطيدة بشكل شامل في المستقبل أيضا.