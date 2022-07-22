بدء إصدار رخص القيادة على الأجهزة المتنقلة في كوريا

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بدءا من اليوم، سيمكن حفظ واستخدام رخص قيادة السيارات بواسطة الهواتف الذكية في مختلف أنحاء كوريا الجنوبية، وسوف يمكن الحصول على هذا النوع من الرخص بعد التأكد من الهوية الشخصية وجها لوجه في أماكن اختبارات القيادة، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لمراكز الشرطة، في مختلف أنحاء البلاد.جاء ذلك تنفيذا لتعديلات قانون الطرق والمواصلات التي تنص على أن تكون الرخصة عبر الهاتف بنفس الفاعلية القانونية ونفس أمكان الاستخدام مع رخصة القيادة البلاستيكية، بما في ذلك الأجهزة العامة والبنوك وشركات استئجار السيارات والمطارات ومراكز الاقتراع، كما سيمكن استخدامها أيضا في فتح حسابات بنكية جديدة والتقدم بطلبات الخدمات العامة عن بعد.وكانت وزارة الداخلية الكورية قد جربت إصدار رخص قيادة للأجهزة المتنقلة لحوالي 87 ألف مواطن في مدينتي "سيول" و"ديغو" خلال فترة 6 أشهر بدءا من نهاية شهر يناير الماضي.وسوف يمكن للمواطنين الكوريين الحصول على هذا النوع من الرخص الإلكترونية بواسطة جهاز واحد فقط يمتلكونه بأسمائهم مقابل ألف وون، أي أقل من دولار واحد، بعد التأكد من هوياتهم الشخصية في أماكن اختبارات القيادة ومكاتب الخدمات العامة التابعة لمراكز الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.وقالت وزارة الداخلية والأمن إنها ستسمح في العام القادم باستخدام الرخص الإلكترونية عبر التطبيقات الخاصة التي يستخدمها المواطنون بشكل متكرر، كما تنوي توسيع نطاق استعمال بطاقات الهوية الشخصية على الأجهزة المتنقلة ليشمل جميع المواطنين.