نائبة وزير الخارجية الأمريكية تبحث قضايا كوريا الشمالية في سيول

Photo : YONHAP News

التقت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية "فيكتوريا نولاند"، التي تزور كوريا الجنوبية حاليا، بعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية في سيول، لمناقشة القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية.وفي هذا السياق، التقت "نولاند" بعد ظهر أمس بوزير الخارجية "بارك جين" ونائبه "جو هيون دونغ"، ومدير إدارة شؤون السلام في شبه الجزيرة الكورية "كيم كون".وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن المسؤولة الأمريكية شاركت مع نظيرها الكوري "جو" في مأدبة عشاء استغرقت حوالي 80 دقيقة، حيث ناقش الجانبان العلاقات بين البلدين، والقضايا الكورية الشمالية، وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واتفق المسؤولان على المزيد من التعاون من أجل ممارسة دبلوماسية مرنة ومنفتحة، بما في ذلك التصدي بشكل صارم وبالتعاون مع المجتمع الدولي، لأي استفزازت من قبل كوريا الشمالية، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في نفس الوقت.كما اتفقا على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمجموعة استراتيجية الردع الموسع التي تم الاتفاق عليها في مباحثات القمة الكورية الأمريكية في شهر مايو الماضي.وأضافت وزارة الخارجية أن سيول وواشنطن شريكتان تتقاسمان قيم الحرية والديمقراطية، وقد قررتا التعامل مع التحديات والفرص الجديدة في مجال استعادة سلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة وتغير المناخ، إلى جانب قضية الأمن في شبه الجزيرة الكورية، واتفقتا على الاستمرار في توسيع آفاق التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وكذلك في مختلف أنحاء العالم.كما قرر الجانبان تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير المشاركة الاستراتيجية الشاملة العالمية بينهما على نحو سريع.وبالإضافة إلى ذلك، عقدت المسؤولة الأمريكية مباحثات مع مدير إدارة شؤون السلام في شبه الجزيرة الكورية، حيث ناقش الجانبان خريطة الطريق للسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، والتي تعدها الحكومة الكورية الجنوبية حاليا، وتتضمن خطة طموحة لتقديم دعم اقتصادي ضخم لكوريا الشمالية، والقضاء على قلقها الأمني، إذا قررت التخلي عن أسلحتها النووية.كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين سيول وواشنطن في مواجهة التهديدات السيبرانية الكورية الشمالية، وقررا استمرار التواصل والتعاون على مختلف المستويات.وخلال لقاء "نولاند" بوزير الخارجية "بارك جين:، تمت مناقشة تعزيز التعاون في مختلف القضايا الراهنة.الجدير بالذكر أن زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية إلى كوريا الجنوبية هي الأولى من نوعها منذ 5 سنوات، حيث كانت آخر زيارة مماثلة قد قام بها نائب وزير الخارجية الأمريكي "توماس شينون" في شهر يوليو من عام 2017.