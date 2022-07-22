الصين تواصل الضغط عى كوريا الجنوبية بشأن نظام ثاد الصاروخي

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حثت الحكومة الصينية حكومة كوريا الجنوبية على الاستمرار في الالتزام بسياسة رفض تشغيل منظومة "ثاد" الصاروخية الأمريكية للدفاع الجوي.وكانت الحكومة الكورية السابقة برئاسة "مون جيه إين" قد أعلنت عن تلك السياسة المتمثلة في عدم نشر المزيد من أجهزة نظام ثاد الصاروخي، وعدم المشاركة في المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخي، والتحالف الكوري الأمريكي الياباني الثلاثي.وقال تقرير نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني اليوم إن الحكومة الصينية تحث كوريا الجنوبية على الالتزام بتلك السياسة أيضا في ظل الحكومة الجديدة في سيول، لأنها تقوم بدور رئيسي في الحفاظ على الثقة المتبادلة بينهما.وأشارت إلى أن عددا من الخبراء يرون أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" والتي وصف فيها تلك السياسة بأنها ليست اتفاقا دبلوماسيا مع الجانب الصيني، تعتبر حيلة ذكية.كما نقلت وسائل الإعلام الصينية عن كبير الباحثين في المعهد الصيني للسياسات الدولية "يانغ شي وي"، قوله إن هذه السياسة تعد وسيلة مهمة للتواصل بين بكين وسيول وتمثل موقفا رسميا لكوريا الجنوبية، وتعهدا من قبلها تجاه الصين، محذرا من أن تخلي سيول عنها سوف يضر كثيرا بالعلاقات بين البلدين، وكذلك بمصداقية حكومة الرئيس الكوري "يون صوك يول".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جاو ريجين" قد طالب أمس في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الكوري، باستمرارية العمل بالسياسات الخارجية في ظل حكومة جديدة، خاصة ما يتعلق بقضية "ثاد".