وزير خارجية كوريا الجنوبية يشارك في اجتماعات آسيان في كمبوديا

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من المقرر أن يزور وزير خارجية كوريا الجنوبية كمبوديا في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس لحضور مؤتمر وزراء الخارجية الذي تستضيفه رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" أمس الخميس إن الوزير "بارك جين" سيشارك في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية وآسيان يوم 4 أغسطس، حيث سيسلط الضوء على سياسات سيول تجاه رابطة آسيان، مع البحث عن سبل لتعزيز العلاقات مع ذلك التكتل الإقليمي.كما سيشارك "بارك" في اجتماع آسيان زائد ثلاثة المقرر عقده في نفس اليوم، والذي يضم الصين واليابان أيضا، لمناقشة الجهود الإقليمية لتعزيز التعاون في مجال الصحة العامة وتيسير التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد.وفي اليوم التالي، سيشارك "بارك" في اجتماع وزراء خارجية قمة شرق آسيا، وفي منتدى آسيان الإقليمي لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية.وسوف تكون هذه هي المشاركة الأولى للوزير "بارك" في الاجتماعات المتعلقة بآسيان منذ أن تولى منصبه في مايو. وقال "تشيه" إن المؤتمرات القادمة ستكون فرصة مهمة لكوريا الجنوبية لحشد دعم المجتمع الدولي بشأن سياستها تجاه كوريا الشمالية.يُذكر أن منتدى آسيان الإقليمي هو المنتدى الأمني الإقليمي الوحيد متعدد الأطراف الذي تشارك فيه كوريا الشمالية بانتظام. ومن المتوقع أن ترسل كوريا الشمالية "آن كوانغ إيل"، سفيرها لدى إندونيسيا ورابطة آسيان، نيابة عن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي". وقد شارك "آن" في الاجتماعات التي عقدت عبر الفيديو في عامي 2020 و2021.