وزير الثقافة الكوري يحث اليابان على الوفاء بتعهداتها لليونسكو

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قال وزير الثقافة الكوري "بارك بو كيون" إنه يتعين على اليابان أن تفي بتعهداتها باتخاذ إجراءات المتابعة، بعد إدراج جزيرة "هاشيما" ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 2015. جاء ذلك ردا على سؤال موجه إلى الوزير في جلسة استجواب برلمانية أمس الخميس، حيث سُئل عن عدم وجود إجراءات متابعة من قبل اليابان بشأن هذه المسألة.وقال "بارك" إن وزارته ستتعاون مع وزارة الخارجية لمنع طوكيو من تبييض تاريخ الجزيرة المعنية وكذلك تاريخ منجم "سادو"، الذي تسعى اليابان أيضا إلى إدراجه ضمن قائمة اليونسكو.وعندما سئل عن تحرك الجمعيات المدنية لإدراج الوثائق المتعلقة بالاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب في سجل ذاكرة العالم لليونسكو، قال "بارك" إن نفس المبدأ ينطبق هنا، موضحا أن الموقف السابق للوزارة لم يتغير.وقد سجلت الحكومة اليابانية جزيرة "هاشيما"، المعروفة أيضا باسم جزيرة البارجة في كوريا، ضمن مواقع التراث العالمي في عام 2015. وأصدرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو بيانا رسميا في العام الماضي قالت فيه إنها "تأسف بشدة" لتخلف اليابان عن الالتزام بتعهداتها بذكر التاريخ الكامل للكوريين الذين أجبروا على العمل هناك خلال فترة الاستعمار. ولم تتخذ طوكيو أي إجراء بعد في هذا الشأن.