سيول تعرب عن أسفها العميق إزاء تصريحات الزعيم الكوري الشمالي

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أعرب مكتب الأمن القومي الرئاسي في كوريا الجنوبية عن أسفه العميق إزاء تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التهديدية ضد حكومة سيول، حيث ذكر الرئيس "يون صوك يول" بالاسم.وأصدرت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ إين سون" هذه التصريحات أمس الخميس ردا على خطاب "كيم" يوم الأربعاء، حيث قالت إن قوات الدفاع فالكورية الجنوبية على استعداد لمواجهة أي استفزازات من قبل كوريا الشمالية بقوة وفعالية، وسوف تحمي سلامة البلاد والشعب على أساس التحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأضافت أن سيول ظلت دائما تحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار من أجل نزع السلاح النووي بطريقة عملية والتوصل إلى تسوية سلمية.وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن "كيم" حذر يوم الأربعاء خلال خطاب ألقاه في الاحتفال بعيد النصر من أن حكومة "يون صوك يول" وجيشه سيتعرضون للتدمير إذا قاموا بأي محاولة خطيرة ضد كوريا الشمالية. وكانت تلك هي المرة الأولى منذ تنصيب "يون" في مايو التي يذكره فيها الزعيم الكوري الشمالي بالاسم في أثناء إدلائه بتصريحات تهديدية.