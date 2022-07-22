كوريا وإندونيسيا تتفقان على التعاون في سلاسل التوريد والأمن الاقتصادي

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" قمة ثنائية في سيول أمس الخميس، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاستراتيجي في قضايا الأمن الاقتصادي.وفي المؤتمر الصحفي المشترك بعد القمة، قال الرئيس "يون" إن البلدين يشتركان في أهداف السلام والازدهار الذي يعم نفعه على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأضاف أنه اتفق مع الرئيس "ويدودو" على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين بما يلائم الأوضاع المتغيرة للشؤون الدولية. كما قال "يون" إن الجانبين اتفقا على بناء تحالف استراتيجي في القطاعات عالية التكنولوجيا، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، من خلال تعزيز التعاون في الأمن الاقتصادي، بما في ذلك تحقيق الاستقرار في سلاسل توريد المعادن الرئيسية.واتفق الرئيسان أيضا على التعاون في مشروعات البناء لنقل العاصمة الإندونيسية، ووقعا مذكرة تفاهم في هذا الشأن، لكن الجانبين لم يتوصلا إلى نتيجة واضحة بشأن تأخر إندونيسيا في تسديد حصتها من تكلفة برنامج تطوير المقاتلة المشتركة، وبينما أكد "يون" مجددا التزام كوريا بالتعاون الوثيق حتى الانتهاء من المشروع، لم يتطرق بيان الرئيس الإندونيسي إلى تلك المسألة.