مسؤولة رئاسية أمريكية تزور سيول لمناقشة مكافحة الجرائم الإلكترونية

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زارت مسؤولة كبيرة من الرئاسة الأمريكية كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان صحفي أصدره أمس الخميس إن "آن نيوبرغر" نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة، قد زارت سيول في الفترة من الاثنين إلى الأربعاء.وخلال تلك الزيارة سلطت "نيوبرغر" الضوء على التزام إدارة "جو بايدن" بالعمل مع شركاء الولايات المتحدة لتأمين البنية التحتية الحيوية والأنظمة الحكومية، والاستعداد لحوادث الأمن الإلكتروني، والتعاون في ردع الجرائم الإلكترونية المثيرة للاضطرابات والمزعزعة للاستقرار.وقال البيت الأبيض إن المستشارة الأمنية أكدت أيضا على التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع كوريا الجنوبية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال المرتبط بها وتأمين العملات المشفرة ومشاركة المعلومات.وأكد البيت الأبيض أن زيارة المسؤولة رفيعة المستوى إلى سيول تأتي في أعقاب التزام الرئيس "جو بايدن" والرئيس "يون صوك يول" في مايو بتوسيع التعاون في القضايا الإلكترونية الإقليمية والدولية ومواجهة التهديدات الإلكترونية.