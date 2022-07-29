الكوريتان كوريا الشمالية تدعي تسجيل أقل من 3 حالات جديدة بالحمى

ادعت كوريا الشمالية أن عدد حالات الحمى التي يُشتبه في أنها إصابات بفيروس كورونا قد انخفض إلى 3 حالات فقط.

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إنه تم تأكيد إصابة 3 أشخاص فقط بالحمى في فترة الـ24 ساعة التي انتهت في الساعة الـ6 من مساء أمس الأربعاء.

ونقل التقرير عن المقر الرئيسي الطارئ للوقاية من الأوبئة أن حوالي 14 مريضا قد تعافوا خلال نفس الفترة.

وبذلك انخفض عدد الحالات الجديدة إلى أقل من 10 حالات للمرة الأولى منذ يوم 12 مايو، عندما أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل أول حالة رسمية.

وادعت كوريا الشمالية يوم الاثنين أن العدد انخفض إلى أقل من 100 للمرة الأولى في اليوم الأسبق، ثم ادعت منذ يوم الثلاثاء أن الرقم انخفض إلى نطاق عشر حالات.

ولم تذكر كوريا الشمالية شيئا عن حدوث وفيات جديدة أو معدل الوفيات، وكان آخر تحديث في هذا الشأن ما أعلنته يوم 6 يوليو من أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة في اليوم الأسبق، ليصل عدد الوفيات إلى 74 شخصا، وبلغ معدل الوفيات 0.002%.

وارتفع العدد التراكمي للحالات التي أعلنتها كوريا الشمالية منذ أواخر أبريل إلى أكثر من 4.77 مليون حالة، وتدعي أن جميع تلك الحالات تعافت تماما باستثناء 217.

ويقول بعض الخبراء إن الإحصائيات التي تعلنها كوريا الشمالية تفتقر إلى المصداقية، لأن عدد الوفيات منخفض للغاية مقارنة بعدد الحالات المعلنة.

