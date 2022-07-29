ارتفاع الناتج الصناعي الكوري وانخفاض الاستهلاك في يونيو

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ارتفع الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام سجل 117.9 نقطة في يونيو، بزيادة 0.6% عن الشهر السابق.وزاد الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 8.8% عن الشهر السابق، مما أدى إلى نمو إجمالي الإنتاج الصناعي، بينما انخفض الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0.3% في يونيو، بعد نموه في الأشهر الثلاثة السابقة، وارتفع الاستثمار في المرافق بمقدار 4.1% على أساس شهري في يونيو.ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% الشهر الماضي، لتسجل تراجعا للشهر الرابع على التوالي، وذلك لأول مرة منذ 24 عاما وخمسة أشهر، عندما تراجع الاستهلاك من أكتوبر 1997 إلى يناير 1998.وارتفع المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.2 نقطة على أساس شهري إلى 102.4 نقطة في يونيو، ليسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.وسجل المؤشر الرائد المركب، الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية، 99.4 نقطة، ليظل دون تغيير عن الشهر الأسبق.