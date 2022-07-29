وزارة الخارجية الأمريكية تعلق على تهديدات كوريا الشمالية

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بعد ساعات من إصدار كوريا الشمالية تهديدات ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن كوريا الشمالية لن تتفاجأ إذا سمعت نفس الرسالة من الولايات المتحدة.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد نشرت تقريرا أمس الخميس قالت فيه إن "كيم جونغ أون" شدد في خطابه بمناسبة عيد النصر على أن القوات المسلحة الكورية الشمالية مستعدة تماما للتعامل مع أي أزمة، كما أكد أن بلاده مستعدة لاستخدام أسلحتها النووية ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وأضاف "كيم" أن نظامه مستعد تماما لأي مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، معربا عن اعتراضه على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن.وعندما سئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" عن تلك التهديدات، قال إن كوريا الشمالية لن تتفاجأ بسماع نفس الرسالة من الولايات المتحدة.وأشار "برايس" إلى أن تعليقات "كيم" تلك لا تختلف جذريا عما سمعته الولايات المتحدة من كوريا الشمالية على مدار الأشهر والسنوات الأخيرة، وقال إن واشنطن لن ترد تلك على التهديدات.وأعاد المتحدث التأكيد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل صارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها في نفس الوقت مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية.