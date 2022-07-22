معدلات تأييد الرئيس يون تقل لأول مرة عن 30%

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن مستوى 30% لأول مرة منذ تنصيبه في شهر مايو الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري على 1000 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 28%، بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 62%.وبهذا سجلت معدلات تأييد الرئيس "يون" انخفاضا متتاليا منذ الأسبوع الثاني من شهر يونيو الماضي، فيما سجلت معدلات المعارضة ارتفاعا متتاليا أيضا منذ ذلك الحين.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.