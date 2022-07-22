الرئيس يون يتفقد الحجر الصحي والوضع الأمني

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تفقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أوضاع الحجر الصحي والأمن الداخلي خلال ترؤسه اجتماعا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وزيارته لمركز للشرطة، قبيل إجازته الصيفية التي سيبدأها في الأسبوع القادم.وفي اجتماعه مع وكالة مكافحة الأمراض قال الرئيس "يون" أن عودة انتشار فيروس كورونا في كوريا تجري بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن حكومته لن تستأنف تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لفترة من الزمن.وأشار إلى أن الحكومة ستركز سياساتها للحجر الصحي على تقليل عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة وعدد الوفيات، مؤكدا على أهمية تطبيق الحجر الصحي بطريقة علمية.وقال الرئيس "يون" إنه سيقوم بتعيين رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للاستجابة للأمراض المعدية رئيسا لمركز التعامل مع فيروس كورونا.ودعا يون السلطات ذات الصلة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المزيد من مراكز اختبارات كورونا، وتقليل تكاليف تلك الاختبارات، كما دعا أفراد الشعب إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي التي وضعتها الحكومة، ليتمكنوا من التمتع بحياة يومية عادية.وفي أثناء زيارته لمركز للشرطة، تفقد الرئيس "يون" وضع السلامة والأمن في البلاد.